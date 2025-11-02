Accoltellamenti sul treno per Londra 10 feriti | 9 in pericolo di vita Starmer | Attacco terribile 2 arresti La polizia evoca terrorismo

Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King's Cross. Due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

