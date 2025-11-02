Acceso diverbio Dionigi-Biancolino | Regalato un gol all’Avellino

Le urla erano talmente forti che non si riusciva a sentire cosa stesse dicendo Novacovich durante la conferenza stampa. Tanto che è stata interrotta. Intanto, di là dal muro, Dionigi e Biancolino continuavano lo scambio di vedute ad altissima voce. Un post partita incandescente quello andato in scena ieri pomeriggio nella pancia dello stadio ’Partenio’. Scambio di vedute molto acceso, ma senza andare oltre il rispetto reciproco. Da quel che è trapelato, pare che Dionigi non abbia per nulla digerito la ’gestione’ dell’ultima palla del match da parte di Biancolino che, invece di restituirla a Papetti, l’avrebbe allontanata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

