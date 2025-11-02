Acceso diverbio Dionigi-Biancolino | Regalato un gol all’Avellino
Le urla erano talmente forti che non si riusciva a sentire cosa stesse dicendo Novacovich durante la conferenza stampa. Tanto che è stata interrotta. Intanto, di là dal muro, Dionigi e Biancolino continuavano lo scambio di vedute ad altissima voce. Un post partita incandescente quello andato in scena ieri pomeriggio nella pancia dello stadio ’Partenio’. Scambio di vedute molto acceso, ma senza andare oltre il rispetto reciproco. Da quel che è trapelato, pare che Dionigi non abbia per nulla digerito la ’gestione’ dell’ultima palla del match da parte di Biancolino che, invece di restituirla a Papetti, l’avrebbe allontanata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
19 persone bloccate sulla funivia a Tolone, acceso diverbio tra Estrosi e Dupond-Moretti, la météo... ecco le news à la une dalla Costa Azzurra su Radionizza.it! - facebook.com Vai su Facebook
Al fischio finale, acceso diverbio fra il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ed un tifoso sugli spalti. : @PartyNextGeorge #Fiorentina #SpaceViola - X Vai su X
Acceso diverbio Dionigi-Biancolino: "Regalato un gol all’Avellino" - Da quel che è trapelato, pare che Dionigi non abbia per nulla digerito la ’gestione’ dell’ultima palla del match da parte di Biancolino che, invece di restituirla a Papetti, l’avrebbe allontanata. Lo riporta msn.com