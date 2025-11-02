Accerchiato picchiato e rapinato mentre porta a spasso il cane

Un uomo di origini spagnole è stato vittima di una violenta aggressione nel centro storico di Tuscania, in provincia di Viterbo. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, mentre la vittima stava portando a spasso i propri cani.Secondo quanto emerso, il residente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Un uomo è stato accerchiato, picchiato e rapinato da una baby-gang - facebook.com Vai su Facebook

Accerchiato e picchiato all'uscita da scuola: 14enne in ospedale salernotoday.it/cronaca/vallo-… - X Vai su X

Quarticciolo: tranviere picchiato e rapinato al capolinea. Il sindacato proclama uno sciopero sulla linea 14 - Faisa Cisal: "Abbiamo deciso di fermare la linea 14 nella serata di domenica 2 novembre, dalle 20 alle 24" ... romatoday.it scrive

Movida violenta a Trastevere: giovane picchiato e rapinato in strada - Hanno scelto la loro vittima a Trastevere tra le strade della movida dove un giovane è stato preso a pugni e rapinato. romatoday.it scrive

Capotreno accerchiato e picchiato alla stazione di Laveno Mombello: si cercano 4 ragazzi - Un capotreno è stato aggredito da 4 giovani, forse minorenni, alla stazione ferroviaria di Laveno- Lo riporta fanpage.it