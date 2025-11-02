Accadde oggi | 2 novembre la disfatta di Ponzio Telesino e dei Sanniti
Silla, giurato nemico, vinse una battaglia combattuta con estremo accanimento È risaputo l’odio che i Sanniti nutrivano per Silla, colui che, durante la guerra sociale, ne devastò il territorio. Durante l’irruzione, le legioni sillane arrivarono in tempo per sbarrare la strada . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
