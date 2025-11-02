Abuso di alcol e aggressioni in strada Notte di soccorsi a Halloween

Ilgiorno.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non era difficile da immaginare, ma la Notte di Halloween in tutta la zona è stata caratterizzata da un tassi alcolico particolarmente elevato, tanto che è stato necessario prestare soccorso a numerosi giovani, tutti al di sotto dei trent’anni, che avevano alzato troppo il gomito, mentre in due casi sono state altrettante aggressioni a caratterizzare la nottata. Le due aggressioni in strada hanno avuto come teatro la prima via Terminillo a Canegrate, poco prima delle 4 del mattino, dove protagonista è stata una 19enne, l’altra via Melzi a Rescaldina, con vittima un altro 19enne. Nel primo caso i carabinieri di Legnano sono stati contattati dal 118 e in pochi minuti sono giunti in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

