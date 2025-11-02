Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante l' indignazione del sindaco Teso | Non può fare l' assistente

Ilgazzettino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN DONÀ - «È inaccettabile che D.B. possa fare il badante». È l?indignazione del sindaco di San Donà Alberto Teso, di Stefano Da Villa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante l indignazione del sindaco teso non pu242 fare l assistente

© Ilgazzettino.it - Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante, l'indignazione del sindaco Teso: «Non può fare l'assistente»

Scopri altri approfondimenti

Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante, l'indignazione del sindaco Teso: «Non può fare l'assistente» - È l’indignazione del sindaco di San Donà Alberto Teso, di Stefano Da ... Secondo ilgazzettino.it

abusa 8 anziane casaAbusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante ad una coppia: la figlia scopre su internet i suoi precedenti e lo allontana - Ha violentato otto anziane nella casa di riposo dove lavorava, torna a fare il badante. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Abusa 8 Anziane Casa