Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante l' indignazione del sindaco Teso | Non può fare l' assistente

SAN DONÀ - «È inaccettabile che D.B. possa fare il badante». È l?indignazione del sindaco di San Donà Alberto Teso, di Stefano Da Villa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante, l'indignazione del sindaco Teso: «Non può fare l'assistente»

