Abruzzesi e risparmi | quasi 12 miliardi di euro quelli investiti in buoni e libretti il primato a Chieti
L’Abruzzo è la quinta regione per quantità di investimenti nel risparmio postale in rapporto al numero di abitanti. Al 31 dicembre 2024, tra buoni postali e libretti di risparmio, gli abruzzesi detengono complessivamente nel loro portafoglio 11 miliardi e 634 milioni di euro (7 miliardi e 966. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Gli abruzzesi hanno investito 12miliardi nelle Poste Italiane - Il risparmio postale tradizionale costituito da buoni e libretti postali resta unpunto di riferimento per le famiglie abruzzesi. Come scrive abruzzoindependent.it