A Tegoleto i protagonisti del Teatro amatoriale su il sipario
Per il primo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale al teatro Moderno di Tegoleto, sarà la Compagnia La Bottega dei RebArdò di Roma a portare in scena oggi alle 16, lo spettacolo " Il cappello di carta " di Gianni Clementi per la regia di Enzo Ardone. "Il cappello di carta" è uno dei testi più rappresentati di Gianni Clementi e sicuramente uno dei più significativi. Il cappello di carta è il copricapo che usavano i muratori per coprirsi dalla calce e dalla polvere e l’opera narra le vicissitudini di una famiglia romana di operai. Uno spaccato storico che va da giugno ad ottobre del 1943, mesi pieni di avvenimenti particolarmente importanti, soprattutto per Roma: le sirene che scandivano la vita quotidiana, i bombardamenti della città, i rastrellamenti, la borsa nera, la carestia, le privazioni, le incertezze e la paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
