LAJATICO Sei personaggi in cerca di Lajatico. Si è svolto ieri pomeriggio il primo dei due eventi di "Lajatico è Libri,Teatro e tradizione" il progetto realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana all’interno del bando identità Comuni Toscani 2025. Un’iniziativa che vede coinvolto il Comune insieme a Guascone teatro e Tagete edizioni in collaborazione con il teatro popolare di Treggiaia. Due guide d’eccezione Michele Quirici e Andrea Kaemmerle hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta di sei lajatichini celebri e delle loro storie. Personaggi vissuti tra Ottocento e Novecento Aurelio Gotti, Michele Carducci, Enrichetta Gotti Lega, Neri Corsini, Giuseppe Stefanini e poi l’ultimo personaggio Guelfo Guelfi sul palco del teatro comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A spasso con sei celebri personaggi. Il passato torna a vivere nel paese