a spalletti piace modellare la creta la sorpresa koopmeiners ricorda le invenzioni pizarro e brozovic repubblica

L'analisi di Repubblica a firma Crosetti sulla prima Juventus di Spalletti. Come ad un primo giorno di scuola. Luciano ha modellato la Juventus in due giorni, cercando di dare qualche suo spunto. È sembrato già pienamente addentro alla squadra che – siamo sicuri – renderà sua in meno di un mese. È un grandissimo allenatore. Spalletti al primo giorno di scuola, i calciatori hanno mostrato di sapere le tabelline (Repubblica). Si legge così sul noto quotidiano a firma Crosetti: "Due giorni di Juve, due minuti di partita, due gol. L'era bianconera di Spalletti comincia in un niente ed è già assai più di qualcosa.

