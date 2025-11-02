A Sciocolà 2025 la scultura gigante di Lupo Alberto e tanta gente per le vie del centro

Il celebre personaggio dei fumetti Lupo Alberto prende forma in una scultura a grandezza naturale realizzata in cioccolato. L’opera, firmata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, è tra le attrazioni più sorprendenti della settima edizione di “Sciocolà – Festival del Cioccolato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

