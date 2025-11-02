A Prato per i campionati italiani di 10 km bis tricolore per Francesco Guerra e Valentina Gemetto

Prato, 2 novembre 2025 – Uno spettacolo unico a Prato per i Campionati italiani Assoluti Promesse Juniores e Allievi di 10 km su strada con il bis al maschile per Francesco Guerra (Carabinieri) e per Valentina Gemetto (Caivano Runners) tra le donne. Il romano si conferma campione italiano dei 10.000 su strada con 28'47" mentre la piemontese Gemetto conclude la sua prova in 32'51" davanti a Federica Zanne (Cs Esercito) 33'25" e terza Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) in 33'32" Al maschile dietro a Guerra arriva Badr Jaafari (Atletica Casone Noceto) in 29'02" e terzo Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini) in 29'04" Podismo, il Trofeo della Questura a Prato Accanto agli assoluti premiati sulle note dell'inno di Mameli tra le categorie protagonista assoluto il vincitore degli Allievi Alessandro Santangelo che vince in 30'28" migliore prestazione nazionale mentre al femminile è Rosa Brusin Alice (Atletica Pinerolo) a conquistare la maglia tricolore in 21' per i 6 km previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Prato per i campionati italiani di 10 km bis tricolore per Francesco Guerra e Valentina Gemetto

