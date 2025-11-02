A Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1
Non gli era mai accaduto di andare così bene al Masters 1000 di Parigi: Jannik Sinner è per la prima volta in finale, che giocherà oggi contro Felix Auger Aliassime. Il numero 2 al mondo ha battuto l'americano Ben Shelton in poco più di un'ora di gioco e il tedesco Alexander Zverev ancora più rapidamente. Ma qui a Parigi è sempre una storia a sé e Jannik non nasconde qualche difficoltà di gioco. Chi avrà la meglio tra lui e Felix? Sicuramente la motivazione c'è: se Sinner dovesse vincere il torneo, infatti, tornerebbe numero 1 al mondo.
