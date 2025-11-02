A Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non gli era mai accaduto di andare così bene al Masters 1000 di Parigi: Jannik Sinner è per la prima volta in finale, che giocherà oggi contro Felix Auger Aliassime. Il numero 2 al mondo ha battuto l'americano Ben Shelton in poco più di un'ora di gioco e il tedesco Alexander Zverev ancora più rapidamente. Ma qui a Parigi è sempre una storia a sé e Jannik non nasconde qualche difficoltà di gioco. Chi avrà la meglio tra lui e Felix? Sicuramente la motivazione c'è: se Sinner dovesse vincere il torneo, infatti, tornerebbe numero 1 al mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

