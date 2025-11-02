A Otranto una ‘giornata particolare’ per Hidetoshi Nagasawa

Lecceprima.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OTRANTO – Una giornata particolare per ricordare Hidetoshi Nagasawa e il suo rapporto particolarmente forte con il Salento e con larga parte della Puglia, dove ha trovato sostenitori, collezionisti e soprattutto amici; non a caso, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Casarano, dove ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Otranto 8216giornata Particolare8217 Hidetoshi