A Monza da domani i sacchi della raccolta differenziata si ritireranno gratis al supermercato
Domani, lunedì 3 novembre, inizierà la “corsa” per il rifornimento annuale dei sacchi della raccolta differenziata. Ma da quest’anno non sarà più necessario mettersi in fila ai centri civici o in altri punti indicati dal Comune. Sarà possibile ritirarli, quando si vorrà, presso le 11 postazioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
