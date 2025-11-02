A Monza da domani i sacchi della raccolta differenziata si ritireranno gratis al supermercato

Monzatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, lunedì 3 novembre, inizierà la “corsa” per il rifornimento annuale dei sacchi della raccolta differenziata. Ma da quest’anno non sarà più necessario mettersi in fila ai centri civici o in altri punti indicati dal Comune. Sarà possibile ritirarli, quando si vorrà, presso le 11 postazioni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

