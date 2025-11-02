Lucca, 2 novembre 2025 – Erisu è un gruppo vocale italiano nato nel 2020, composto da quattro membri. Il loro sound alterna progressive rock e doomstoner, con testi esclusivamente in Antico Sumero. Attraverso la musica, il quartetto esplora il femminino sacro e il matriarcato, proponendo live originali e teatrali che mescolano sonorità dell’Antico Medio-Oriente al rock contemporaneo, tra danze rituali e suggestioni moderne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Lucca Comics & Games la musica delle Erisu, la band che canta in sumero / Video