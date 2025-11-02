A loro dobbiamo il Paese in cui viviamo e i diritti che oggi ci sono garantiti

Ilpiacenza.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cerimonia nella mattinata del 2 novembre al Famedio del cimitero urbano in commemorazione dei caduti per la Patria. Presenti tutti i vertici istituzionali, militari e le associazioni combattentistiche e d'arma. È stata celebrata una santa messa e deposte le corone d'alloro.«Oggi ci ritroviamo qui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Christian De Sica: 'Viviamo in un Paese in cui la meritocrazia non c’è' - Intervistato da Huffington Post il celebre attore italiano racconta la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Dobbiamo Paese Cui Viviamo