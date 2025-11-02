A lezione di judo La legalità a scuola si impara sul tatami
L’educazione alla legalità a scuola? C’è chi la fa durante le ore di motoria attraverso la pratica del judo, che nasce proprio come disciplina pedagogica. L’idea di portare il tatami tra i banchi è del capitano dei carabinieri Renato Daprà, che comanda il Norm della compagnia di Chiari, e ha unito la propria passione personale per questo sport, che insegna, e il tradizionale impegno dell’Arma nelle scuole per insegnare agli studenti il rispetto delle regole e del prossimo. "L’anno scorso è partito un progetto pilota in una scuola media di Travagliato con l’atleta olimpica Cinzia Cavazzuti – racconta il comandante –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
