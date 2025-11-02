A letto presto dopo il posticipo

Geniale. Irresistibile. Valgono mille aggettivi per definire l'idea di Simonelli Ezio Maria, presidente della Lega di serie A, il quale propone l'orario di anticipo dell'anticipo o posticipo o comunque della partita serale di campionato. Secondo il capo del football professionistico giocando alle 20 anziché alle 20.45, si attirerebbe l'attenzione dei giovanissimi invece attratti dai social network. Infatti, a conferma di questo sogno missionario ed evangelico, lo stesso Simonelli, con il supporto di De Siervo Luigi, amministratore delegato della stessa Lega, ha scelto di trasferire in Australia Milan-Como di febbraio, sperando che i baby aussies di Perth abbandonino TikTok, facebook, Instagram, youtube e roba del genere, per dedicarsi totalmente al grande evento calcistico italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

