A Fermignano Matelica atteso da una sfida d’alta classifica
Con le fatiche di Coppa sulle gambe, il Matelica affronta oggi in trasferta la Fermignanese, seconda forza del campionato alle spalle della capolista Osimana. Sono tre i punti che separano le avversarie. La Fermignanese ha perso soltanto una volta, ottenendo quattro successi e tre pareggi, mentre il Matelica ha tre vittorie e tre pareggi all’attivo (due le sconfitte). Sul piano dei numeri i biancorossi di Ciattaglia subiscono pochi gol (solo 5 in 8 gare finora disputate), però segnano col contagocce (6 reti fatte). Ma, del resto, è proprio dalla cintola in su che pesano molto le assenze del momento dovute agli infortuni: il centravanti Allegretti è rimasto fuori già per diversi turni, mentre l’estroso D’Errico si è visto davvero poco in questo avvio di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
DESIGNAZIONI REGIONALI ARBITRI FRANCESCO UNCINI Eccellenza (9^ andata) ? Fermignanese 1923 - Matelica Calcio 1921 ? Domenica 02/11/2025, ore 14:30 ? Stadio comunale - Fermignano (PU) La terna arbitrale sarà composta da: AA1: F - facebook.com Vai su Facebook
