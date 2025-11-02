A che ora Sinner-Auger Aliassime su TV8 oggi ATP Parigi 2025 | programma in chiaro e streaming

Sale la tensione. Oggi, domenica 2 novembre, alle 15:00 si svolgerà la Finale del Masters 1000 di Parigi, che vedrà confrontarsi Jannik Sinner con il canadese Félix Auger-Aliassime. Partita a dir poco fondamentale quella dell’altoatesino che, tra l’altro, imponendosi a La Défense Arena potrebbe tornare nuovamente in testa al ranking della classifica ATP, in attesa ovviamente delle Finali previste a Torino a partire dal 9 novembre. Non sarà una passeggiata per il fuoriclasse italiano che, dopo aver strapazzato in semifinale Alexander Zverev, si ritroverà al cospetto del canadese, forgiato dal bel successo ai quarti contro Valentin Vacherot (6-2 6-2) e della partita tirata del penultimo atto, dove ha avuto la meglio su Alexandr Bublik (7-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Auger Aliassime su TV8 oggi, ATP Parigi 2025: programma in chiaro e streaming

Argomenti simili trattati di recente

Sinner - Auger-Aliassime, oggi finale Atp Parigi. Orario tv e streaming, precedenti e dove vederla - X Vai su X

PARIS MASTERS 2025 DOMENICA 2 Novembre ORE 15.00 LA FINALE Jannik SINNER vs F.Auger ALIASSIME Il canadese dopo un Periodo deludente ha ritrovato il suo gioco.. ha battuto il Kazako Alexander BUBLIK e si è regalato la sua Seconda FINA - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale - Aliassime, ecco dove vedere il match in TV gratis e in streaming (domenica 2 novembre). Lo riporta libero.it

Sinner-Auger Aliassime oggi in finale a Parigi, Jannik per il titolo e il numero uno: orario e dove vederla in TV - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’orario d’inizio è fissato alle ore 15 ... Riporta fanpage.it

Sinner-Auger-Alissime si vedrà in chiaro su TV8! Orario, programma, streaming - Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l'appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 15. Lo riporta oasport.it