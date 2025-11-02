A 32 anni dalla morte di River Phoenix sua sorella oggi aiuta chi sta per morire | ecco come
Rain Phoenix, sorella dell’attore River Phoenix ha rivelato come la devastante perdita del fratello, a causa di un’overdose, l’abbia portata a sviluppare una comprensione profonda della vita e della morte. In un saggio pubblicato su Another Jane Pratt Thing su Substack, in occasione dell’anniversario della scomparsa di River, Rain ha condiviso il percorso emotivo e spirituale intrapreso negli ultimi 32 anni che l’ha portata a lavorare per aiutare chi sta morendo o chi sta affrontando un lutto. “Quando avevo 20 anni, mio fratello River è morto”, ha scritto Rain, oggi 52enne. “L’esperienza di perderlo è stata inimmaginabilmente dolorosa e traumatica, ulteriormente aggravata dall’intensa copertura mediatica sulla sua tragica morte, che è stata invasiva e crudele”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
