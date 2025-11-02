A 110 anni dall' omicidio una cerimonia per ricordare il sindacalista Bernardino Verro

Domani (lunedì 3 novembre) a Corleone sarà ricordato il sindacalista Bernardino Verro in occasione dei 110 anni dal suo assassinio politico-mafioso. Alle 10 sarà deposta una corona di fiori davanti al suo busto, in piazza Nascè. Alla cerimonia saranno presenti assieme alla Cgil, la Camera del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

+ Dall'Italia - Colpito da un masso, muore a 35 anni - facebook.com Vai su Facebook

Dieci anni dall'omicidio di Marco Vannini, la madre: «Siamo entrati nella casa dove nostro figlio è morto. Sembrava che fosse lì ad aspettarci» - Sono passati più di dieci anni dalla notte del 17 maggio 2015, quando Marco Vannini, vent'anni appena, moriva in circostanze incredibili. Secondo vanityfair.it

Omicidio Cella, chiesto ergastolo 30 anni dopo - A quasi 30 anni di distanza dall'omicidio di Nadia Cella, la segreteria 24enne uccisa nel maggio del 1996 nello studio del commercialista di Chiavari dove lavorava, la Procura di Genova chiede di cond ... Si legge su msn.com

Due anni dall’omicidio Paganelli. Intrighi, passioni e segreti: chi ha ucciso davvero Pierina? - Una sera come tante, in via del Ciclamino, dove tra i palazzoni alla periferia di Rimini le temperature ancora miti di quell’accenno di ... ilrestodelcarlino.it scrive