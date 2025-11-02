8 biopic musicali magistrali che non presentano alcun cliché del genere
Un altro anno, un altro biopic musicale canonico di un artista infinitamente più interessante del trattamento cinematografico pieno di cliché che gli viene riservato. Questa volta è toccato a Bruce Springsteen, ma ce ne sono stati molti prima di lui e ce ne saranno molti altri in futuro. Chiunque abbia un po' di buon senso, sarà ormai stufo di questi stilemi. Sicuramente si può fare di meglio. O, per lo meno, si possono trattare diversamente certi momenti, come quando l'artista di turno risponde invariabilmente a chi gli dice di non fare le cose a modo suo con un " Devo fare così, è la mia arte ", oppure, per un citare un altro esempio, le scene di abbracci e “batti cinque” quando le cose funzionano contro tutto e tutti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ieri vi abbiamo proposto la classifica dei peggiori biopic musicali secondo Consequence. Oggi invece vi proponiamo quella dei 20 migliori di sempre, stando sempre al magazine statunitense. Che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
20 biopic musicali che raccontano ombre e tormenti delle più grandi star internazionali di tutti i tempi - Da Fabrizio De Andrè a Amy Winehouse, da Freddy Mercury a Kurt Cobain, da Maria Callas a Bruce Springsteen e Whitney Houston: ecco i migliori biopic musicali di sempre ... Si legge su vogue.it
I 10 biopic musicali più belli di sempre (incluso Springsteen) - Arriva nelle sale Springsteen: Liberami dal Nulla che racconta la realizzazione di Nebraska, l’album di un giovane e tormentato Bruce Springsteen. Si legge su vanityfair.it
8 marzo: 8 biopic al femminile da (ri)vedere - La realtà, il cinema, la musica: in ciascuno di questi ambiti le donne hanno meno visibilità della loro controparte maschile, come ben ci ricorda la ricorrenza dell'8 marzo. Come scrive rockol.it