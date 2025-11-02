8 biopic musicali magistrali che non presentano alcun cliché del genere

Un altro anno, un altro biopic musicale canonico di un artista infinitamente più interessante del trattamento cinematografico pieno di cliché che gli viene riservato. Questa volta è toccato a Bruce Springsteen, ma ce ne sono stati molti prima di lui e ce ne saranno molti altri in futuro. Chiunque abbia un po' di buon senso, sarà ormai stufo di questi stilemi. Sicuramente si può fare di meglio. O, per lo meno, si possono trattare diversamente certi momenti, come quando l'artista di turno risponde invariabilmente a chi gli dice di non fare le cose a modo suo con un " Devo fare così, è la mia arte ", oppure, per un citare un altro esempio, le scene di abbracci e “batti cinque” quando le cose funzionano contro tutto e tutti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

