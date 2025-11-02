5° Masters 1000 in carriera per Jannik Sinner senza perdere un set | il palmares del n1 al mondo

Jannik Sinner ha conquistato il quinto Masters 1000 della propria carriera, imponendosi a Parigi dopo aver sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime in un combattuto atto conclusivo. Il tennista italiano ha trionfato sul cemento de La Defense Arena senza aver concesso set, regolando nell’ordine il belga Zizour Bergs, l’argentino Francisco Cerundolo, lo statunitense Ben Shelton, il tedesco Alexander Zverev e appunto il nordamericano. Tre top-10 liquidati con disinvoltura dal nuovo numero 1 del mondo, che si è ripreso lo scettro scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP e che si lancia con ottimismo verso le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo che si disputerà a Torino dal 9 al 16 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 5° Masters 1000 in carriera per Jannik Sinner, senza perdere un set: il palmares del n.1 al mondo