L' Ucraina in guerra con la Federazione Russa rischia di rimanere pesantemente a corto di risorse tanto sul piano dell'economia reale quanto sul fronte delle finanze pubbliche, a causa dell'accumularsi di una serie di shock legati alle conseguenze di lungo termine del conflitto, che a febbraio doppierà il quarto anniversario. Il report della Kyiv School of Economics. La Kyiv School of Economics (Kse) ha di recente pubblicato un rapporto sulla condizione macroeconomica del Paese guidato da Volodymyr Zelensky che mostra elementi di profonda criticità per lo Stato ex sovietico. L'Ucraina, si legge nel report, "ha un urgente bisogno di finanziamenti aggiuntivi dai partner internazionali, poiché la continuazione della guerra fa aumentare la spesa per la difesa e la ricostruzione del settore energetico, pesa sulla bilancia dei pagamenti e rallenta la crescita economica".

42 miliardi di dollari di disavanzo commerciale e deficit verso i 50: le finanze dell'Ucraina sono un buco nero