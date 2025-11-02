4 Novembre sorvolo Frecce Tricolori a Roma

Il 4 novembre si celebra la  Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. Come da tradizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro sull’Altare della Patria e alle 9 ci sarà il Sorvolo delle Frecce Tricolori. LEGGI ANCHE: — 4 Novembre, musei gratis a Roma: ecco quali >> Nate nel 1961,  le Frecce Tricolori sono ormai parte della tradizione del nostro Paese  e rappresentano con fierezza l’Italia a livello internazionale. L’orgoglio italiano nel mondo, sottolineano non a caso molti utenti riassumendo il sentimento che unisce gli abitanti dello Stivale quando si trovano al cospetto dei 10 aerei della  Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Italia, la più numerosa al mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it

