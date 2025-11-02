4 Novembre sorvolo Frecce Tricolori a Roma

Il 4 novembre si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. Come da tradizione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro sull’Altare della Patria e alle 9 ci sarà il Sorvolo delle Frecce Tricolori. LEGGI ANCHE: — 4 Novembre, musei gratis a Roma: ecco quali >> Nate nel 1961, le Frecce Tricolori sono ormai parte della tradizione del nostro Paese e rappresentano con fierezza l’Italia a livello internazionale. L’orgoglio italiano nel mondo, sottolineano non a caso molti utenti riassumendo il sentimento che unisce gli abitanti dello Stivale quando si trovano al cospetto dei 10 aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Italia, la più numerosa al mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sorvolo ed esibizione delle Frecce Tricolori: Il prossimo 4 novembre, a Roma, alle ore 9.15, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si terrà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Sacello del Milite I - facebook.com Vai su Facebook

4 Novembre, sorvolo Frecce Tricolori a Roma - Il 4 novembre si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. Da msn.com

4 Novembre 2025: Frecce Tricolori e musei gratis per la Festa delle Forze Armate a Roma - Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il 4 novembre 2025 l’Italia celebra la ... Da funweek.it

Festa del 4 novembre ad Ancona, iniziative e maxi-schermo - Dalla possibilità di visitare le caserme e le navi della Marina Militare ancorate al Molo Rizzo a Palazzo del Popolo illuminato con il tricolore il 3 e 4 novembre. Lo riporta msn.com