3DS CTGP-7 1.62 | Un Hotfix Risolutivo per la Connettività e la Stabilità

2 nov 2025

La community di  Mario Kart 7  è sempre vivace, grazie anche a progetti straordinari come  CTGP-7. E proprio per mantenere l’esperienza di gioco la più fluida possibile, il team di sviluppo ha rilasciato un importante  aggiornamento hotfix: la versione  1.6.2. Questo aggiornamento, sebbene minore nel numero di versione, porta con sé correzioni cruciali che ogni fan del mod dovrebbe applicare. Scopriamo insieme cosa cambia. Cosa Risolve l’Hotfix 1.6.2?. L’ultima versione di CTGP-7 si concentra su due aspetti fondamentali per il godimento del gioco: la  stabilità online  e l’affidabilità generale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

