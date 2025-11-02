3-0 | Inter Woman Sconfitta dalla Roma Femminile

La grande sfida  della 4ta giornata di serie A femminile, si è conclusa con una netta vittoria giallorossa. Il risultato di 3-0 condanna l’Inter ad una dura battuta d’arresto. È stata una giornata difficile per le nerazzurre.  Le ex l’hanno fatta da padrone. ? 3-0: Inter Sconfitta dalla Roma Femminile – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

