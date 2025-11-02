200mila copie vendute in 15 minuti | L’amante di Lady Chatterley fece impazzire la Gran Bretagna

Il 10 novembre 1960, pochi giorni dopo che la casa editrice Penguin Books uscì vittoriosa da un processo sensazionale, accusata di aver violato l’Obscene Publications Act, le librerie britanniche furono letteralmente prese d’assalto. Quello che andava in vendita per la prima volta nel Regno Unito non era un semplice romanzo, ma un libro che aveva appena vinto una battaglia giudiziaria destinata a cambiare per sempre la società britannica: L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence. La Gran Bretagna stava per essere travolta dagli anni Sessanta e dalla rivoluzione culturale, e questo romanzo divenne uno dei primi segnali tangibili di una nuova era di libertà ed emancipazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

