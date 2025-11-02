200mila copie vendute in 15 minuti | L’amante di Lady Chatterley fece impazzire la Gran Bretagna
Il 10 novembre 1960, pochi giorni dopo che la casa editrice Penguin Books uscì vittoriosa da un processo sensazionale, accusata di aver violato l’Obscene Publications Act, le librerie britanniche furono letteralmente prese d’assalto. Quello che andava in vendita per la prima volta nel Regno Unito non era un semplice romanzo, ma un libro che aveva appena vinto una battaglia giudiziaria destinata a cambiare per sempre la società britannica: L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence. La Gran Bretagna stava per essere travolta dagli anni Sessanta e dalla rivoluzione culturale, e questo romanzo divenne uno dei primi segnali tangibili di una nuova era di libertà ed emancipazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche questi approfondimenti
Irpef, il 42,9% degli sconti finisce ai redditi sopra i 50mila euro Persone fisiche. I 2,88 milioni di italiani che popolano il terzo scaglione assorbiranno 1,27 dei 2,96 miliardi dedicati al taglio di aliquota. Lo stop ai benefici a 200mila euro fa risparmiare 12,6 milioni - facebook.com Vai su Facebook
Peak è un successo da 11 milioni di copie vendute, Aggro Crab ringrazia - Lo studio indipendente Aggro Crab ha annunciato di aver superato quota 11 milioni di copie vendute con Peak, il suo sorprendente gioco cooperativo di arrampicata nato quasi all'improvviso. Riporta it.ign.com
Battlefield 6 frantuma i record: oltre 7 milioni di copie vendute in tre giorni - Electronic Arts e Battlefield Studios hanno annunciato che Battlefield 6 ha fatto registrare il miglior lancio di sempre nella storia del franchise, diventando uno dei più grandi debutti del 2025 nel ... Si legge su it.ign.com