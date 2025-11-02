2 novembre Madonna del Carmine | la sua missione speciale per liberare le Anime Sante del Purgatorio
Oggi, nella giornata della Commemorazione dei defunti, è particolarmente indicata la preghiera alla Madonna del Carmine, oggetto di speciale venerazione in quanto protettrice delle anime bisognose di purificazione nel Purgatorio. La Madonna del Carmine è spesso invocata anche come «Madonna del Suffragio» e venerata come particolare protettrice delle anime sante del Purgatorio. Non è un. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Sabato 8 e Domenica 9 Novembre 2025, presso piazza Madonna della Pace, ad Acireale (CT), avrà luogo la 15° Edizione della Festa d'Autunno, nota anche con il nome di “San Martino Castagne e Vino”. Maggiori informazioni sul portale Discover Acireale: ht - facebook.com Vai su Facebook
Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 novembre 2019 “Non giudicate nessuno, amate tutti” - Madonna di Medjugorje, messaggio del 2 novembre 2019: l'invito alla preghiera e alla conversione nell'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo L’atteso messaggio della Madonna di Medjugorje in questo 2 ... Si legge su ilsussidiario.net
Restaurata Madonna con bambino in chiesa S.Maria Carmine Firenze - Restaurata la Madonna con bambino, statua in stucco policromo risalente ai primissimi anni del Quattrocento realizzata per la devozione personale, che era presente nella chiesa di S. Scrive ansa.it