Firenze, 2 novembre 2025 – “ Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo: ne nascono tre o quattro soltanto, in un secolo. Quando sarà finito questo secolo – pronunciò Alberto Moravia nell’orazione funebre - Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe esser sacro”. Non sapremo mai cosa Pasolini avrebbe detto e pensato dei nostri giorni, dei nostri tempi, delle guerre, delle rivoluzioni sociali e tecnologiche, del futuro che ci aspetta. Perché la sua voce è stata messa a tacere per sempre esattamente 50 anni fa, quel 2 novembre 1975, quando all'idroscalo di Ostia, sul litorale romano, venne barbaramente ucciso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 2 novembre, 50 anni senza Pasolini. Spunta un brano inedito di Morricone sul poeta