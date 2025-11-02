2 novembre 50 anni senza Pasolini Spunta un brano inedito di Morricone sul poeta
Firenze, 2 novembre 2025 – " Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo: ne nascono tre o quattro soltanto, in un secolo. Quando sarà finito questo secolo – pronunciò Alberto Moravia nell'orazione funebre - Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe esser sacro". Non sapremo mai cosa Pasolini avrebbe detto e pensato dei nostri giorni, dei nostri tempi, delle guerre, delle rivoluzioni sociali e tecnologiche, del futuro che ci aspetta. Perché la sua voce è stata messa a tacere per sempre esattamente 50 anni fa, quel 2 novembre 1975, quando all'idroscalo di Ostia, sul litorale romano, venne barbaramente ucciso.
