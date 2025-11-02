14 punti avanti e vincono L’altro partito è primo ma perde | il sondaggio sul voto in Campania
Un sondaggio diffuso in queste ore sta scuotendo profondamente la politica italiana, rivelando una spaccatura netta tra gli elettori e delineando scenari imprevedibili per i due principali schieramenti, di centrodestra e centrosinistra. In un momento cruciale per la tenuta dei partiti e per gli equilibri nazionali, la rilevazione mette in luce un Paese diviso non solo nelle intenzioni di voto, ma anche nella fiducia verso la politica e nella propensione stessa a recarsi alle urne. Un dato che, se confermato, potrebbe cambiare gli assetti futuri non solo regionali ma anche nazionali, aprendo nuove riflessioni sulle leadership e sulla capacità di mobilitare un elettorato sempre più disilluso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CHE VIRTUS DOPO 20 MINUTI! Bologna avanti di 14 a Trento all'intervallo con 57 punti segnati alla miglior difesa del campionato con 8/15 da tre punti. E la notizia più importante per le VNere sono i 12 punti di Luca Vildoza. #pianetabasket #trentobologna - facebook.com Vai su Facebook
$RomaPrimavera, progressi e punti: avanti col $Torino ? @sergiocarloni_ $ASRoma - X Vai su X