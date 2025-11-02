10 vittorie in 12 giorni per Jannik Sinner e un solo set perso! La cavalcata tra Vienna e Parigi

Prosegue il percorso netto a livello indoor di Jannik Sinner, che torna per almeno due settimane in vetta al ranking mondiale grazie ai 1500 punti raccolti tra Vienna e Parigi. Il fuoriclasse azzurro non ha pagato dunque le energie spese per la remunerativa trasferta a Riad in occasione del Six Kings Slam (torneo esibizione vinto battendo in finale Carlos Alcaraz il 18 ottobre), collezionando poi la bellezza di dieci successi nel giro di dodici giorni. Il 24enne altoatesino ha trionfato infatti all’ATP 500 di Vienna non concedendo neanche un set nelle prime quattro partite e venendo fuori in qualche modo da un ultimo atto estremamente difficile contro il tedesco n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 10 vittorie in 12 giorni per Jannik Sinner e un solo set perso! La cavalcata tra Vienna e Parigi

