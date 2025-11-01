Zverev che spavento! Cade nel mezzo di uno scambio Medvedev lo soccorre

Brutta caduta e secondi di apprensione per Alexander Zverev, che nel mezzo di uno scambio contro Medvedev scivola a terra e pare accusare un risentimento alla coscia. Da lì a poco, il tedesco comunque si rialza (soccorso da Medvedev) e conclude il match vincendo sul russo per 2-6 6-3 7-6. In semifinale al Masters 1000 di Parigi ora troverà Sinner, nel frattempo vincitore su Shelton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev, che spavento! Cade nel mezzo di uno scambio, Medvedev lo soccorre

