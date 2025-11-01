Pavia, 1 novembre 2025 – “Padlot” in mano diverse persone si sono messe in fila questa mattina per ricevere e portare a casa la propria porzione di ceci preparati in Borgo Ticino in occasione della festività di Ognissanti. La ‘ceciata’ organizzata dalla Cooperativa artigiani e dall’associazione Meistoinburgh è una tradizione che si ripropone da 144 anni interrotta soltanto a causa del Covid. La preparazione è incominciata venerdì quando i cuochi hanno tirato fuori dallo ‘scrigno’ l’antica ricetta e si sono messi a cuocere i ceci con alcune innovazioni per rendere il piatto più cremoso e meno brodoso, al passo con i tempi che cambiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zuppa di ceci per tutti in Borgo Ticino: torna il pranzo di solidarietà che dura da 144 anni