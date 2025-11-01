Zootropolis 2 | Michela Giraud tra i nuovi doppiatori

Universalmovies.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice e comica Michela Giraud sarà tra i nuovi doppiatori italiani di Zootropolis 2, l’atteso nuovo film animato targato Disney. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice in occasione della finale di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, andato in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+. Michela Giraud   presterà la voce a   Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “ Squame e Trame del Mistero ”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano. Michela Giraud per Zootropolis 2 (ecco la foto ufficiale) Michela Giraud per Zootropolis – crediti Disney Qual è la trama di Zootropolis 2?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

zootropolis 2 michela giraud tra i nuovi doppiatori

© Universalmovies.it - Zootropolis 2 | Michela Giraud tra i nuovi doppiatori

Leggi anche questi approfondimenti

"Zootropolis 2", svelati nuovi personaggi nel nuovo teaser trailer - Si scaldano i motori per "Zootropolis 2", l'attesissimo sequel di "Zootropolis", vincitore del premio Oscar nel 2016. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Zootropolis 2, il trailer del film d'animazione Disney segna il ritorno di Judy e Nick - È uscito nelle scorse ore il teaser trailer ufficiale di Zootropolis 2, il tanto atteso sequel Disney del film d’animazione del 2016 vincitore dell’Oscar. tg24.sky.it scrive

Zootropolis 2: nuovo trailer ufficiale della prossima avventura - it il nuovo trailer di Zootropolis 2, la nuova avventura targata Walt Disney Animation Studios, che arriverà nelle sale italiane il 26 novembre. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Zootropolis 2 Michela Giraud