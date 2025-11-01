Zootropolis 2 | Michela Giraud tra i nuovi doppiatori

L’attrice e comica Michela Giraud sarà tra i nuovi doppiatori italiani di Zootropolis 2, l’atteso nuovo film animato targato Disney. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice in occasione della finale di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, andato in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+. Michela Giraud presterà la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “ Squame e Trame del Mistero ”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano. Michela Giraud per Zootropolis 2 (ecco la foto ufficiale) Michela Giraud per Zootropolis – crediti Disney Qual è la trama di Zootropolis 2?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

