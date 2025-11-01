L'attrice e comica romana è entrata nel cast di doppiatori d'eccezione del nuovo film Disney, sequel del grande successo del 2016 che sarà nelle sale dal 26 novembre prossimo Durante la finale di Italia's Got Talent che è stata trasmessa in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+, Michela Giraud ha annunciato la sua partecipazione al cast vocale italiano di Zootropolis 2, il nuovo film d'animazione Walt Disney Animation Studios in arrivo nelle sale il 26 novembre. L'attrice e comica romana presterà la voce al personaggio di Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, "Squame e Trame del Mistero", in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zootropolis 2, Michela Giraud entra nel cast vocale: ecco quale personaggio doppierà