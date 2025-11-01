Zitti arriva il greenhushing | la nuova moda del silenzio sulla sostenibilità
Zitti tutti. Ricordate il greenwashing? Le pubblicità con le foreste lussureggianti, i bambini biondi (sempre biondi, chissà perché) che correvano nei prati, i loghi con le foglioline che spuntavano ovunque in un’ invasione botanica. Era il trionfo della forma sulla sostanza, del marketing sull’azione reale. Poi è arrivata la resa dei conti: le multe, i processi, le denunce di ipocrisia. Le ONG che passano ai raggi X il bilancio di sostenibilità e ti beccano a inquinare come una ciminiera dell’Ottocento, le class action, le shitstorm sui social. Così le aziende hanno fatto una giravolta ed è arrivato il grande silenzio: se prima gridavano a ogni virgola “ green “, ora mettono la sordina persino agli sforzi veri. 🔗 Leggi su Lettera43.it
