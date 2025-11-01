Zirkzee Juve novità dall’Inghilterra | lo United apre a quella formula sulle tracce del giocatore un nuovo club italiano! Le ultime

Zirkzee Juve, l’olandese in fuga dallo United per il Mondiale: la Roma sonda il terreno, i bianconeri osservano l’eventuale occasione in prestito. Un talento che sta appassendo in panchina, un Mondiale da conquistare e un mercato di gennaio che si preannuncia infuocato. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United è sempre più in bilico. L’attaccante olandese, chiuso alla corte di Rúben Amorim, sta trovando pochissimo spazio e, come riportato dal media inglese TalkSport, potrebbe chiedere la cessione a gennaio per non perdere il treno che porta al Mondiale 2026. Vuole giocare, e la Premier League, al momento, non glielo sta permettendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, novità dall’Inghilterra: lo United apre a quella formula, sulle tracce del giocatore un nuovo club italiano! Le ultime

