zerocalcare svela il titolo della nuova serie netflix in arrivo nel 2026

Tra una sessione di dediche e l'altra Michele Rech si è concesso alla folla di Lucca Comics & Games per annunciare il titolo della nuova serie animata prodotta da Netflix. Un annuncio decisamente informale quello che ha visto protagonista Zerocalcare. L'appuntamento era in Piazza San Michele, cuore pulsante di Lucca Comics & Games che quest'anno ospita lo stand Netflix. Armato di megafono e lavagna per disegnare l'artista ha svelato il titolo della sua nuova serie animata in uscita sullo streamer nel 2026. Sotto gli occhi dei fan presenti a Lucca, Zerocalcare ha incollato sulla lavagna messa a disposizione da Netflix un grande disegno contenente il titolo della serie: Due spicci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

