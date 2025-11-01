Zerocalcare ecco il titolo della sua nuova serie animata su Netflix VIDEO
Come ampiamente preventivato sin dalla giornata di ieri, ZeroCalcare, ospite del Lucca Comics & Games 2025, ha svelato in anteprima il titolo della nuova serie animata da lui scritta per Netflix. Il terzo prodotto del fumettista italiano per la nota piattaforma di streaming, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, si intitolerà Due spicci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Il reveal del titolo è arrivato a seguito di un divertente happening, testimoniato dal video qui sopra, in cui i partecipanti all’evento sono stati chiamati a indovinare l’intestazione della serie partendo da un semplice quanto vago indizio, fatto trapelare sui social già nella giornata di ieri: il titolo sarebbe stato composto da due parole. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
