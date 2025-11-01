Zerocalcare è uscito con Due spicci il titolo della sua nuova serie Netflix al Lucca Comics & Games
Piazza San Michele, a Lucca, è gremita di cosplayer. È tempo di Lucca Comics & Games e di Zerocalcare. La statua di marmo di Burlamacchi è oscurata dal padiglione Netflix brandizzato Stranger Things. Da quelle parti si scova, però, anche la sagoma arancione dell’Armadillo Stranger Things inseparabile coscienza di Michele Rech. A un certo punto, lì. si presenta il fumettista con un megafono per annunciare alla folla il titolo della sua nuova serie, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2026. « Si intitolerà Due spicci », rivela, e dice: «Se siete di Roma non rosicate che non è Du’ Spicci. Per chi pensava che avessimo presentato il trailer, mi spiace. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
