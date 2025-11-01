Zerocalcare è uscito con Due spicci il titolo della sua nuova serie Netflix al Lucca Comics & Games

Gqitalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza San Michele, a Lucca, è gremita di cosplayer. È tempo di Lucca Comics & Games e di Zerocalcare. La statua di marmo di Burlamacchi è oscurata dal padiglione Netflix brandizzato Stranger Things. Da quelle parti si scova, però, anche la sagoma arancione dell’Armadillo Stranger Things inseparabile coscienza di Michele Rech. A un certo punto, lì. si presenta il fumettista con un megafono per annunciare alla folla il titolo della sua nuova serie, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2026. « Si intitolerà Due spicci », rivela, e dice: «Se siete di Roma non rosicate che non è Du’ Spicci. Per chi pensava che avessimo presentato il trailer, mi spiace. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

zerocalcare 232 uscito con due spicci il titolo della sua nuova serie netflix al lucca comics amp games

© Gqitalia.it - Zerocalcare è uscito con Due spicci, il titolo della sua nuova serie Netflix, al Lucca Comics & Games

Contenuti che potrebbero interessarti

Disordini a Milano, Zerocalcare: "Nessun segno di devastazione in Centrale, a pagare sono due minorenni" - Durante una conferenza stampa presso il centro sociale Lambretta, Zerocalcare &#232; tornato a commentare gli scontri fra polizia e manifestanti avvenuti il 22 settembre in Stazione Centrale a margine di ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Zerocalcare 232 Uscito Due