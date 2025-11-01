Zero Assoluto | uno più uno fa trenta

Tanti sono gli anni passati insieme dagli Zero Assoluto. La grande fama e i tormentoni. Poi, il bisogno di fermarsi. Oggi hanno voglia di tornare, con il sogno di salire su un palco importante. Quello di Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Zero Assoluto: uno più uno fa trenta

News recenti che potrebbero piacerti

Certificazioni FIMI degli Zero Assoluto *SINGOLI: -Di me e di te: Disco d’oro (+25.000) -Svegliarsi la mattina: Disco di platino (+50.000) -Sei parte di me: Disco d’oro (+25.000) -Semplicemente: Disco d’oro (+50.000) -Per dimenticare: 3 disco di platino (+300.00 - facebook.com Vai su Facebook

Zero Assoluto, chi sono e che fine hanno fatto?/ Successo e declino: “Eravamo stufi di fare le stesse cose” - Se lo chiedono molti fan che hanno amato la coppia di cantanti più in voga agli inizi del duemila... Da ilsussidiario.net

Zero Assoluto, torna il pop dei primi anni 2000 - Tra i massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gli Zero Assoluto approdano domani (ore 21) al Viper Theatre di Firenze, nell’ambito del Club Tour 2024: un concerto speciale, in ... Riporta lanazione.it