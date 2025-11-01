Zelensky forse si prepara a far fuori un altro generale incolpandolo dei suoi disastri
Fallita miseramente la controffensiva estiva del 2023, all’inizio del 2024 Zelensky aveva licenziato in malo modo l’allora comandante in capo dell’esercito ucraino Valery Zaluzhny. Oggi quest’ultimo è ambasciatore a Londra ed è uno dei papabili alla successione al vertice di Kiev. Per il momento comunque Zelensky è ancora in sella, ma si ritrova in una situazione simile a prima: pende infatti su di lui una rotta delle truppe ucraine nel Donbass che equivarrebbe a una catastrofe sia militare che politica. La gestione di Syrsky. Dopo Zaluzhny, il presidente aveva messo al comando il generale Oleksandr Syrsky. 🔗 Leggi su Follow.it
