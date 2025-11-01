Fallita miseramente la controffensiva estiva del 2023, all’inizio del 2024 Zelensky aveva licenziato in malo modo l’allora comandante in capo dell’esercito ucraino Valery Zaluzhny. Oggi quest’ultimo è ambasciatore a Londra ed è uno dei papabili alla successione al vertice di Kiev. Per il momento comunque Zelensky è ancora in sella, ma si ritrova in una situazione simile a prima: pende infatti su di lui una rotta delle truppe ucraine nel Donbass che equivarrebbe a una catastrofe sia militare che politica. La gestione di Syrsky. Dopo Zaluzhny, il presidente aveva messo al comando il generale Oleksandr Syrsky. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Zelensky forse si prepara a far fuori un altro generale, incolpandolo dei suoi disastri