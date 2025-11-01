Zazzaroni | Del Piero ha ragione l’Inter è la più forte Il Napoli ora ha questo problema

Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Deejay del momento dell' Inter e della lotta scudetto. LITE DEL PIERO BERGOMI – «Io sono d'accordo con Del Piero, l'Inter è la più forte e il Napoli, vedi forse anche i tanti impegni dell'Inter se vuoi, è stato più bravo ma potenzialmente e sul piano della qualità l'Inter è più forte». NAPOLI SENZA DE BRUYNE – «Adesso il Napoli senza de Bruyne perde tantissimo, non è certo un vantaggio perderlo. Non dimentico che il Napoli era primo comunque con lui in campo.

