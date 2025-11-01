Zaniolo come Ronaldo | il fantasista sblocca Udinese Atalanta ed esulta alla CR7 Il suo gesto va subito virale!

Zaniolo on fire: terzo gol nelle ultime quattro partite per il fantasista dell’Udinese, l’ex Roma sblocca la sfida con un gran gol e imita CR7. Un momento magico, un talento che sta finalmente sbocciando e un’esultanza che la dice lunga sulla sua ritrovata fiducia. Nicolò Zaniolo si è preso di prepotenza la scena nell’anticipo della decima giornata di Serie A tra Udinese e Atalanta. Dopo il gol contro la Vecchia Signora l’ex giocatore della Roma ha sbloccato la partita con un gol capolavoro, per poi lasciarsi andare a una celebrazione iconica. Zaniolo: gol e l’esultanza “Io sono qui”. La prodezza dell’attaccante friulano è arrivata al 40? minuto del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zaniolo come Ronaldo: il fantasista sblocca Udinese Atalanta ed esulta alla CR7. Il suo gesto va subito virale!

