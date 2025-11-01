Zanetti sicuro | Inter tra le top cinque d’Europa fa un altro campionato Ecco cosa dovremo fare

1 nov 2025

Inter News 24 Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona Inter. INFORTUNIO SERDAR – I tempi reali non li abbiamo, servono gli esami strumentali, speriamo non sia niente di troppo grave. Sicuramente in questa partita non c’è, settimana prossima vediamo i tempi. Dell’Inter è anche inutile parlarne: è fra le top 5 in Europa, ai livelli massimi in tutti i valori. Dobbiamo pensare poco a loro e molto a quello che possiamo fare noi. Ci serve una super prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

