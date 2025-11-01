Zanetti sicuro | Inter tra le top cinque d’Europa fa un altro campionato Ecco cosa dovremo fare
Inter News 24 Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, in vista della sfida di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona Inter. INFORTUNIO SERDAR – I tempi reali non li abbiamo, servono gli esami strumentali, speriamo non sia niente di troppo grave. Sicuramente in questa partita non c’è, settimana prossima vediamo i tempi. Dell’Inter è anche inutile parlarne: è fra le top 5 in Europa, ai livelli massimi in tutti i valori. Dobbiamo pensare poco a loro e molto a quello che possiamo fare noi. Ci serve una super prestazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
