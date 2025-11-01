Zaia e Salvini freddo al Nord | due visioni mentre in Campania Fico si consegna a De Luca

Lidentita.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro i sorrisi e le strette di mano, la distanza resta notevole. Luca Zaia e Matteo Salvini non si prendono, e non lo fanno neppure per convenienza. Il gelo sul palco di Padova, durante la presentazione di Alberto Stefani come capolista della Lega, ha avuto il valore di un simbolo: due copioni, due Italie, due . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

zaia e salvini freddo al nord due visioni mentre in campania fico si consegna a de luca

© Lidentita.it - Zaia e Salvini, freddo al Nord: due visioni, mentre in Campania Fico si consegna a De Luca

Argomenti simili trattati di recente

zaia salvini freddo nordLega, il fronte del Nord vuole Zaia vice di Salvini. Tensioni sulle iscrizioni last minute - Le mosse del Doge a Roma: prendere il posto di Stefani in corsa come governatore in Veneto. Riporta repubblica.it

zaia salvini freddo nordRitorno alla Lega Nord. La scissione dolce di Zaia - Dopo le elezioni in Veneto, si aprirà il progetto dei partiti gemelli, come Csu/Cdu, uno locale e uno nazionale. Segnala huffingtonpost.it

zaia salvini freddo nordLega, Salvini limita Vannacci e confina Zaia in Veneto (senza umiliarli). Più poteri ai capigruppo Molinari e Romeo - Matteo Salvini questa volta ha gestito al meglio la delicata situazione interna alla Lega dopo il pessimo risultato elettorale alle elezioni regionali in Toscana (meno del 4,5%, ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Salvini Freddo Nord