Dietro i sorrisi e le strette di mano, la distanza resta notevole. Luca Zaia e Matteo Salvini non si prendono, e non lo fanno neppure per convenienza. Il gelo sul palco di Padova, durante la presentazione di Alberto Stefani come capolista della Lega, ha avuto il valore di un simbolo: due copioni, due Italie, due . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Zaia e Salvini, freddo al Nord: due visioni, mentre in Campania Fico si consegna a De Luca