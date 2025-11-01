Zaia e Salvini freddo al Nord | due visioni mentre in Campania Fico si consegna a De Luca
Dietro i sorrisi e le strette di mano, la distanza resta notevole. Luca Zaia e Matteo Salvini non si prendono, e non lo fanno neppure per convenienza. Il gelo sul palco di Padova, durante la presentazione di Alberto Stefani come capolista della Lega, ha avuto il valore di un simbolo: due copioni, due Italie, due . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
