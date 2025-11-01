Zack Snyder | prima occhiata al nuovo film ambientato in Amazzonia The Last Photograph
Il regista ha pubblicato un'immagine che mostra il dietro le quinte del suo nuovo film ambientato nella foresta amazzonica, con la prima occhiata al protagonista della storia Dopo il pesante flop di Rebel Moon, il prossimo progetto di Zack Snyder è The Last Photograph, un film in sviluppo sin dalla metà degli anni 2000 e ufficialmente approvato solo nell'agosto 2025. Ora, su Instagram, il regista ha condiviso la prima immagine dal dietro le quinte del film. Nella foto si vede lo stesso Snyder, in veste di direttore della fotografia, accovacciato su una cassa mentre riprende due attori coperti di fango in una scena intensa ambientata nella giungla amazzonica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
